Всего 4% российских туристов на праздники уезжали за границу

На новогодних праздниках в 2023 году отдыхать за границу ездили лишь 4% российских туристов. Об этом сообщает издание «Ридус»

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«За рубеж [на минувших каникулах] отправились всего 4%», — пишет издание.

Обозреватели уточнили, что в прошлом году за границу в этот период уехали на 33% больше россиян. А самые популярными направлениями для отдыха за рубежом в период этих новогодних праздников были Беларусь, Казахстан и Турция.