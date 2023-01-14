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1 час назад

Всего 4% российских туристов на праздники уезжали за границу

Ura.Ru

На новогодних праздниках в 2023 году отдыхать за границу ездили лишь 4% российских туристов. Об этом сообщает издание «Ридус»

Всего 4% российских туристов на праздники уезжали за границу
Фото: Ura.RuUra.Ru

«За рубеж [на минувших каникулах] отправились всего 4%», — пишет издание.

Обозреватели уточнили, что в прошлом году за границу в этот период уехали на 33% больше россиян. А самые популярными направлениями для отдыха за рубежом в период этих новогодних праздников были Беларусь, Казахстан и Турция.

Как пояснили в издании, уменьшение числа россиян, уехавших отдыхать за границу, связано с подорожанием общей стоимости турпакетов. Оно, в свою очередь, вызвано подорожанием билетов на самолет. Отели, однако, цены на свои услуги не повышают.

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