Названы самые популярные в РФ регионы для путешествий зимой

«В тройку наиболее популярных по числу туристов регионов традиционно вошли Москва — 12 процентов, Санкт-Петербург и Краснодарский край — по шесть процентов. Северная столица в 2023 году поднялась на одну позицию в рейтинге и заняла второе место, незначительно обогнав Краснодарский край по числу посетителей», — определили эксперты.