«Победа» изменит правила провоза ручной клади

Лоукостер «Победа» после решения суда уточнит правила провоза ручной клади. Отмечается, что авиакомпания соблюдает действующее законодательство.

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«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту воздушного судна, не создавая неудобств друг для друга», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы бюджетного перевозчика.

Как следует из картотеки арбитражных дел, авиакомпания «Победа» не смогла доказать в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади.

История началась летом 2021 года, когда Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиакомпания уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязало ее устранить нарушения. «Победа» оспорила предписание Ространснадзора в суде. Спор занял несколько инстанций, и теперь точку в нем поставил Верховный суд РФ.

В решении суда сказано, что установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади.