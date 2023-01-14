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2 часа назад

«Победа» изменит правила провоза ручной клади

BFM.RUиещё 10

Лоукостер «Победа» после решения суда уточнит правила провоза ручной клади. Отмечается, что авиакомпания соблюдает действующее законодательство.

«Победа» изменит правила провоза ручной клади
Фото: BFM.RUBFM.RU

«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту воздушного судна, не создавая неудобств друг для друга», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы бюджетного перевозчика.

Как следует из картотеки арбитражных дел, авиакомпания «Победа» не смогла доказать в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади.

История началась летом 2021 года, когда Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиакомпания уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязало ее устранить нарушения. «Победа» оспорила предписание Ространснадзора в суде. Спор занял несколько инстанций, и теперь точку в нем поставил Верховный суд РФ.

В решении суда сказано, что установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади.

Отмечается, что применяемая авиакомпанией формулировка накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, что в свою очередь ухудшает уровень обслуживания пассажиров и нарушает их права.

Новости путешествий,Верховный суд,Ространснадзор,Авиакомпания "Победа",
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