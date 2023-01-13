За несостоявшиеся туры в Египет туристы получат возврат

Туристы интересуются, как получить возврат денег за туры в Египет, не состоявшиеся в связи с отменой рейсов авиакомпании iFly.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В редакцию TourDom.ru написала туристка, которая должна была отправиться на отдых 28 декабря 2022 года: «Я заплатила за тур на двоих 307 тыс. руб. В агентстве сообщили, что туроператор возвращает деньги в порядке очередности».

Как пояснили в туроператоре TEZ TOUR, туристы, которые не хотят переносить свой тур на другой период, получат деньги обратно: «Возврат денежных средств по несостоявшимся турам предусмотрен в полном объеме, в течение 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего заявления». По вопросам аннуляции туристам необходимо обращаться по месту бронирования.

Ранее мы сообщали об условиях переноса несостоявшихся поездок, установленных туроператором. Клиенты с заявками на даты вылета, начиная с 27 января, отправятся на курорты Красного моря на рейсах авиакомпании Red Wings. При этом стоимость туров останется прежней.

Туристов, чей отдых должен был начаться в период с 15 декабря по 26 января, т. е. до начала новой полетной программы, могут перенести свой тур на более позднюю дату.