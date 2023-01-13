Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
49 минут назад

Стюардесса предупредила о смертельной опасности из-за одной ошибки пассажиров

Lenta.ru

Опытная стюардесса предупредила пассажиров о смертельной опасности на борту самолета из-за разбросанных по салону личных вещей во время турбулентности. Об этом она рассказала в своем блоге на сайте The Sun.

Стюардесса назвала самую опасную ошибку пассажиров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бортпроводница объяснила, что одна такая ошибка может привести к летальному исходу. По ее словам, членов экипажа очень раздражают неряшливые люди, так как предметы при тряске разлетаются по салону и травмируют пассажиров.

«Например, большие бутылки с алкоголем, которые мы используем в бизнесе и первом классе, могут стать смертельно опасными, если самолет сильно трясет. Поэтому мы должны закрепить их в тележке, которая затем закрепляется на кухне», — поделилась автор статьи.

При этом она подчеркнула, что у пассажиров нет возможности закреплять вещи, однако они продолжают доставать из сумки крупные гаджеты или другие предметы.

«Лучше оставляйте все в сумке, а сумку складывайте в безопасное место, иначе будете нести ответственность за то, что ваш iPad ударил кого-то по голове», — заключила стюардесса.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители