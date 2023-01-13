Стюардесса назвала самую опасную ошибку пассажиров

Опытная стюардесса предупредила пассажиров о смертельной опасности на борту самолета из-за разбросанных по салону личных вещей во время турбулентности. Об этом она рассказала в своем блоге на сайте The Sun.

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Бортпроводница объяснила, что одна такая ошибка может привести к летальному исходу. По ее словам, членов экипажа очень раздражают неряшливые люди, так как предметы при тряске разлетаются по салону и травмируют пассажиров.

«Например, большие бутылки с алкоголем, которые мы используем в бизнесе и первом классе, могут стать смертельно опасными, если самолет сильно трясет. Поэтому мы должны закрепить их в тележке, которая затем закрепляется на кухне», — поделилась автор статьи.

При этом она подчеркнула, что у пассажиров нет возможности закреплять вещи, однако они продолжают доставать из сумки крупные гаджеты или другие предметы.