Чудеса света, которые должен увидеть каждый

На Земле огромное количество захватывающих дух чудес (как природных, так и рукотворных). Разумеется, не всем людям повезло жить на берегу фьорда, под полярным сиянием, с видом на горы-пятитысячники или в городе с историей в пару тысяч лет. Благо, сейчас, приложив некоторые усилия и капельку терпения, можно добраться практически куда угодно и собственными глазами увидеть невероятные пейзажи и места. Мы собрали в этом материале несколько вариантов для путешествий, которые наполнят вас впечатлениями на годы.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Северное сияние

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В интернете тысячи кадров полярного сияния, но ни один из них не подарит те же чувства и эмоции, что живое созерцание этого явления. Более того, настаиваем: оказавшись на севере в полярную ночь и застав сияние, не тратьте время на то, чтобы сделать и выложить сто тысяч пятьдесят восьмой снимок. Лучше в полной мере прочувствовать момент и получить от него максимальное удовольствие.

Это захватывающее, невероятное, потрясающее зрелище. Добавить к нему морозную тишину вокруг — и получится идеальное медитативное состояние, в которое нужно погрузиться полностью. Мест, где можно увидеть северное сияние, немало, в их числе Кольский полуостров, Республика Коми, ЯНАО, Чукотка, Якутия и другие.

Греческие Метеоры

Греческие песчаниковые скалы — метеоры, или «парящие в воздухе» — это нечто невероятное, что можно встретить только в Фессалии, что на юге Греции. Сами по себе эти скалы — уже полноценное чудо света, но греки умудрились за несколько веков ещё и построить на вершинах 24 монастыря. Высота скал — более 600 метров, сверху открываются потрясающие виды.

Величка — самый глубокий оздоровительный отель в мире

Тут можно совместить приятное с полезным: вдоволь набраться впечатлений в подземелье и заодно получить неплохой заряд здоровья. Шахта «Величка» находится в Польше, рядом с Краковом. Она известна лечебной солью, которой лечат всех желающих старше четырёх лет. Раньше в шахте добывали соль, но сейчас там огромный подземный город с общей длиной туннелей более 245 километров. В подземелье оборудован отель, бассейны, подземные озёра, часовни и ресторан.

Плитвицкие озера

Они находятся в Хорватии, в Плитвицком национальном парке. Их невероятная особенность в том, что природа за миллионы лет соорудила из них сложную систему естественных барьеров и плотин прямо в известняке. Это экосистема из 16 озер на разной высоте, с ручейками, маленькими водопадами и пещерками.

Бамбуковый лес в Сагано

То, что бамбук — это трава, мы знаем со школы. То, что он растёт с невероятной скоростью — тоже примерно с тех времён. А вот где бамбук вырос до невероятных размеров и где это можно увидеть своими глазами — расскажем сейчас: речь о виде под названием мадаке, который растёт в Японии. Он буквально растёт на глазах: за 24 часа стебли становятся больше на 120 сантиметров. Больше метра в сутки!

В японском Киото есть лес Сaгано. Здесь можно увидеть заросли, высота которых превышает 100 метров, и послушать бамбуковую «музыку ветра» — это завораживающий звуковой эффект, который возникает от стука полых стеблей друг о друга. А если получится приехать в Японию в декабре, то можно посмотреть ещё и фестиваль иллюминации Арасияма Ханаторо.

Чудеса Леонардо да Винчи

Великий Леонардо известен не только портретом Джоконды. Он изобретатель, архитектор, живописец, скульптор, инженер, ученый и вообще кругом эрудит. Жаль, что посмотреть на все его творения из эпохи Высокого Возрождения разом не получится — они рассредоточены по всей Европе. Вот несколько мест, которые однозначно нужно посетить.

Музей науки и техники имени Леонардо да Винчи — он находится в итальянском Милане и представляет из себя самое большое в мире собрание моделей инженера. В экспозиции их примерно 130.

В норвежском Осе стоит мост Леонардо, который он разработал ещё в 1502 году, а воплотили чертежи в жизнь только в начале XXI века. Инженерное сооружение даже сейчас кажется чем-то невероятным — что говорить об эпохе, когда гениальный итальянец придумал и начертил его.

Во Франции, в местечке Амбуаз, находится замок Кло-Люсе, где да Винчи провёл последние годы своей жизни. Здесь воссоздана атмосфера быта и собраны модели устройств по его чертежам.

Если не хочется заморачиваться с визами и перелётами за границу, то путь ваш лежит в Санкт-Петербург. Здесь в Эрмитаже выставлены два подлинника Леонардо да Винчи: «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа».

Королевский сад цветов Кёкенхоф

Весной в Нидерландах открывается Кёкенхоф — большой королевский сад цветов с ландшафтным дизайном и потрясающим многообразием цветов (в частности, уникальных видов тюльпанов). В интернете можно найти массу фотографий Кёкенхофа, но ни одна из них не отражает полной красоты — результата трудов сотен флористов и дизайнеров, а также лично членов королевской семьи.

Кёкенхоф работает всего полтора-два месяца в году. Ежедневно его посещают десятки тысяч туристов, а на католическую Пасху в выходные сюда приезжает почти миллион человек. Кроме прогулки по парку (платной) особенное удовольствие доставляет дорога до него (бесплатная). Из любого города Нидерландов можно с комфортом доехать сюда на велосипеде, а путь при этом будет лежать мимо уютных голландских деревенек, ферм и бескрайних разноцветных тюльпановых полей.

Водопад Виктория

Чтобы воочию увидеть один из самых невероятных и живописных водопадов мира, нужно лететь в Замбию или Зимбабве — именно на границе этих государств, на реке Замбези, находится этот 120-метровый и тянущийся на два километра природный шедевр.

Тракторное ралли

Это зрелищное шоу можно посмотреть, не выезжая за пределы России. «Бизон-трек-шоу» — ежегодная гонка на сельскохозяйственных тракторах в Ростовской области. Она проходит в июне. Зрители могут поболеть за гонщиков на пятнадцатикилометровой трассе с резкими поворотами, трамплинами и разнообразными преградами.

Битва роботов

Название говорит само за себя. Проводятся эти соревнования в Сеуле, столице Южной Кореи. Целый год команды разрабатывают андроидных роботов, оснащают их оружием и «обучают» спецприёмам, а затем их творения бьются до уничтожения с другими разработками. Robot World — это такая «живая сталь» на минималках, куда обязательно нужно заглянуть, если планируете в южнокорейскую столицу.

Эль-Хазне

Это дворец в древнем городе Петра на берегу Иордана. Его особенность в том, что он высечен в известняковой скале. Стены сохранили следы от нападений бедуинов, а внутри, согласно легенде, хранятся фараонские сокровища. Насчёт последних есть вопросы, но сам вид сооружения, а также древние изображения мифологические существ на стенах — то, ради чего стоит приехать сюда.

Палм-Джумейра

Самый большой в мире искусственный остров, который находится в Дубае, эмирате ОАЭ. По сути, это не остров, а красивая система волнорезов и участков, на которых находятся отели и роскошные виллы. Сверху Палм-Джумейра принимает вид пальмы и полумесяцев. Добраться из Дубая в него можно на монорельсе.

Храм Боробудур