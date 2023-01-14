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59 минут назад

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии запустят новые трассы и канатные дороги

ТАССиещё 3

Новые трассы и канатные дороги запустят в этом году на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Курорт "Эльбрус" ждут большие изменения
Фото: UnsplashUnsplash

"В 2023 году на курорте "Эльбрус" запустят новые объекты горнолыжной инфраструктуры - восемь горнолыжных трасс всех уровней сложности (зеленые, синие, красные, черные трассы) общей протяженностью 6,2 км и две канатные дороги: открытая 4-х местная протяженностью 192 94 м и закрытая протяженностью 830 м", - говорится в сообщении.

Сейчас на курорте работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс. С ростом турпотока растет и потребность в увеличении инфраструктурных объектов. Предварительно, в 2022 году Кабардино-Балкарию посетили около 1,2 млн туристов. До 2025 года КБР планируется увеличить поток отдыхающих до 2 млн человек в год.

"В рамках создания туристической инфраструктуры на курорте "Эльбрус" завершилось строительство автомобильной трехуровневой парковки на 800 мест, благоустроена ярмарочная площадь с торговыми комплексами в едином стиле, установлена сцена для проведения культурных мероприятий", - отметили в пресс-службе.

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