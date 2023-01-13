Отдохнуть на курорте за месячную зарплату - реально ли это?

Мечтаете отдохнуть и съездить в отпуск, но копить слишком долго? Представители Турагентства Metlatravel дали совет, как можно отдохнуть недорого и качественно.

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Ответ на вопрос «можно ли отдохнуть на месячную зарплату?» зависит от уровня заработной платы. Например, МРОТ в размере 16 000 рублей на полноценный отдых однозначно не хватит. Но провести приятный отпуск на пляже, заплатив 30-50 тысяч рублей, очень даже возможно. Как это сделать?

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Полноценный отпуск за 50 000 рублей

Суммы в размере 50 000 рублей будет достаточно для классного отдыха за границей. Возможно, вам даже удастся "выловить" горящие путёвки - тогда вы сможете рассчитывать на отдых уровня "люкс"! За эти деньги вам будут доступны пятизвёздочные отели в Египте или Турции.

Отпуск за 40 000 рублей

В низкий сезон - то есть в период с апреля по октябрь - на отдых в Турции потребуется всего 40-45 тысяч рублей. Этих денег будет достаточно на полноценное недельное пребывание в пятизвёздочном отеле. Но если вас интересует жаркий отдых на пляже, то стоит обратить свой взор на Египет. За несколько дней пребывания в бюджетном отеле 3-4* вы заплатите около 40 000 рублей. Режим All inclusive или "всё включено". Согласитесь – это вполне отличный вариант!

Отпуск за 30 000 рублей

Если ваш бюджет ограничен, у вас всё равно есть шанс насладиться заграничным отдыхом и погреться на солнышке. Не сомневайтесь, даже 30 тысяч рублей вполне будет достаточно на полноценный отпуск. Для пятизвёздочного отеля сумма, может, и недостаточная, но на гостиницу 3* вам хватит с лихвой. Вы проведёте 10 ночей в популярном комфортабельном отеле с режимом All inclusive.

Отель Lemon & Soul Makadi Bay — Adults Only делает постояльцам выгодное предложение: 10 ночей всего за 33 тысячи рублей. Не менее интригующий вариант предлагает турецкий отель Drita Hotel Resort & Spa: цена за 6 ночей составит около 34 000. Гостям предоставляется множество удобств, в том числе - крытый бассейн и зона отдыха. Рейтинг отеля на данный момент стремится к 9 из 10. Это указывает на отменный сервис и высокое качество услуг.