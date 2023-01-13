Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
50 минут назад

Отдохнуть на курорте за месячную зарплату - реально ли это?

Обзор газет

Мечтаете отдохнуть и съездить в отпуск, но копить слишком долго? Представители Турагентства Metlatravel дали совет, как можно отдохнуть недорого и качественно.

Отдохнуть на курорте за месячную зарплату - реально ли это?
Фото: Обзор газетОбзор газет

Ответ на вопрос «можно ли отдохнуть на месячную зарплату?» зависит от уровня заработной платы. Например, МРОТ в размере 16 000 рублей на полноценный отдых однозначно не хватит. Но провести приятный отпуск на пляже, заплатив 30-50 тысяч рублей, очень даже возможно. Как это сделать?

Видео дня

Полноценный отпуск за 50 000 рублей

Суммы в размере 50 000 рублей будет достаточно для классного отдыха за границей. Возможно, вам даже удастся "выловить" горящие путёвки - тогда вы сможете рассчитывать на отдых уровня "люкс"! За эти деньги вам будут доступны пятизвёздочные отели в Египте или Турции.

Отпуск за 40 000 рублей

В низкий сезон - то есть в период с апреля по октябрь - на отдых в Турции потребуется всего 40-45 тысяч рублей. Этих денег будет достаточно на полноценное недельное пребывание в пятизвёздочном отеле. Но если вас интересует жаркий отдых на пляже, то стоит обратить свой взор на Египет. За несколько дней пребывания в бюджетном отеле 3-4* вы заплатите около 40 000 рублей. Режим All inclusive или "всё включено". Согласитесь – это вполне отличный вариант!

Отпуск за 30 000 рублей

Если ваш бюджет ограничен, у вас всё равно есть шанс насладиться заграничным отдыхом и погреться на солнышке. Не сомневайтесь, даже 30 тысяч рублей вполне будет достаточно на полноценный отпуск. Для пятизвёздочного отеля сумма, может, и недостаточная, но на гостиницу 3* вам хватит с лихвой. Вы проведёте 10 ночей в популярном комфортабельном отеле с режимом All inclusive.

Отель Lemon & Soul Makadi Bay — Adults Only делает постояльцам выгодное предложение: 10 ночей всего за 33 тысячи рублей. Не менее интригующий вариант предлагает турецкий отель Drita Hotel Resort & Spa: цена за 6 ночей составит около 34 000. Гостям предоставляется множество удобств, в том числе - крытый бассейн и зона отдыха. Рейтинг отеля на данный момент стремится к 9 из 10. Это указывает на отменный сервис и высокое качество услуг.

Вы наверняка подумаете о том, что стоимость проживания со временем может возрасти. Это вполне возможно. Но к тому моменту появится много других выгодных вариантов от других гостиниц.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители