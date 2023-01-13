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1 час назад

Названы самые популярные направления для авторского туризма

Темирхан-Шура

Пресс-служба Youtravel.me. сообщила, эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в минувшем году,

Названы самые популярные направления для авторского туризма
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам сооснователя компании Ольги Бортниковой, до пандемии авторские туры по России не рассматривались путешественниками. Сейчас же отмечается рост интереса к таким программам.

Также россияне активно изучали Адыгею, Башкирию, Калмыкию, Камчатку, Карелию, Сахалин. Эти направления Бортникова называет "дебютантами авторского туризма".

Туристы рассматривают новые направления, например, Якутию.

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