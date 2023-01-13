Названы самые популярные направления для авторского туризма

Пресс-служба Youtravel.me. сообщила, эксперты назвали самые популярные направления для авторских путешествий в минувшем году,

По словам сооснователя компании Ольги Бортниковой, до пандемии авторские туры по России не рассматривались путешественниками. Сейчас же отмечается рост интереса к таким программам.