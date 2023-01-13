Стоимость отдыха в Сочи резко снизилась на 15-30%

Снижение цен на размещение будет наблюдаться до начала очередных праздников, которые пройдут с 23 по 26 февраля включительно.

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Стоимость отдыха на популярных курортах Сочи резко снизилась на 15-30% после окончания новогодних праздников. Информацию об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Так, размещение в отелях горнолыжных курортов стало дешевле почти на 30%, а цены в отелях побережья снизились от 15 до 20 %.

Отмечается, что традиционное снижение цен на размещение будет наблюдаться до начала очередных праздников, которые пройдут с 23 по 26 февраля включительно.

Стоит отметить, что в феврале стоимость размещения в отелях горнолыжного кластера вырастет на 20%. Прибрежные отели, в свою очередь, почти никогда не повышают стоимость на период февральских праздников.

Уточняется, что на данный момент свободные места можно найти практически в каждом отеле Сочи.