Технический сбой произошел в работе сайта компании Royal Flight

Технический сбой произошел в работе сайта авиакомпании Royal Flight, в настоящее время восстанавливается работоспособность портала. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.
«Технический сбой. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению работоспособности сайта», - заявили в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания Royal Flight, прекратившая полеты весной 2022 года из-за санкций, фактически прекратила свое существование - у авиакомпании перестал работать сайт.