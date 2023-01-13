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3 часа назад

Технический сбой произошел в работе сайта авиакомпании Royal Flight

Агентство «Москва»

Технический сбой произошел в работе сайта авиакомпании Royal Flight, в настоящее время восстанавливается работоспособность портала. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.

Технический сбой произошел в работе сайта компании Royal Flight
Фото: flickr.comflickr.com

«Технический сбой. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению работоспособности сайта», - заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания Royal Flight, прекратившая полеты весной 2022 года из-за санкций, фактически прекратила свое существование - у авиакомпании перестал работать сайт.

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