Что забывали пассажиры в поездах в прошлом году

В 2022 году пассажиры калининградских поездов оставили в вагонах больше 1 тыс. личных вещей, за 773 предметами владельцы так и не вернулись. О вещах, забытых пассажирами в вагонах поезда, рассказали в пресс-службе КЖД в пятницу, 13 января.

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Чаще всего пассажиры забывали зонтики, шапки, перчатки, гаджеты и наушники. В списке необычных предметов были четки, автомобильные «дворники» (стеклоочистители), гардины для окон, компьютерные флешки и один большой чемодан, наполненный книгами, одеждой и обувью.

«К началу года на складе забытых, найденных и невостребованных вещей вокзала Калининград-Южный скопилось 773 предмета», - рассказали в КЖД.

Если вы забыли свою вещь в поезде дальнего следования, можете воспользоваться онлайн-сервисом «Поиск забытых вещей».

За 4 года работы сервиса владельцам были возвращены тысячи утерянных предметов.