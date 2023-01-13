К лету в Крыму будет 1,5 тысячи аттестованных экскурсоводов

Более полутора тысяч аттестованных экскурсоводов появится к лету в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

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На данный момент Республика Крым по количеству аттестованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков является одним из лидеров в России — эту процедуру прошли уже более 120 человек.

«Обязательной аттестация станет с 1 июля 2023 года, что, несомненно, повысит качество оказываемых услуг. С 1 сентября идет активный процесс прохождения экзаменационных процедур. Более 1500 экскурсоводов должны получить бейджи к лету этого года», — отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.