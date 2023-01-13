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59 минут назад

Почти две трети зарубежных новогодних поездок россияне совершили в страны СНГ

runews24.ru

Наиболее востребованными турнаправлениями стали Турция, Белоруссия, Казахстан, Грузия, а также Таиланд.

Куда две трети российских туристов отправились в каникулы
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Российские туристы в период новогодних праздников чаще всего отправлялись на отдых в Грузию, Таиланд и Казахстан. Соответствующие данные, полученные в ходе опроса среди сотовых операторов, представил РБК. Так, доля поездок в СНГ, по данным МТС и «МегаФона» в среднем выросла почти на 60%.

При этом общее число абонентов, отправляющихся на новогодний отдых за рубеж, сократилось на 33%, передает МТС. В компании «МегаФон» представили другие цифры – по их данным, количество отдыхавших за границей жителей РФ выросло на 8%.

В «Т2 РТК Холдинге» проинформировали, что количество их абонентов, которые отдыхали за рубежом, стало больше на 43%. Компания «ВымпелКом», владеющая брендом «Билайн», не предоставила комментарии по данному поводу.

Отмечается, что наиболее востребованными турнаправлениями у абонентов МТС стали Турция, Белоруссия, Казахстан, а также Таиланд и ОАЭ. При этом наблюдается сокращение потока туристов, отправляющихся путешествовать в Египет.

Абоненты «МегаФона» чаще всего отправлялись отдыхать в Турцию, Таиланд, Абхазию и Грузию. Меньшей популярностью пользовались страны Европы.

По данным оператора Tele2, российские туристы также в основном выбирали для отдыха на новогодних праздниках Таиланд, Казахстан и Грузию. Меньше всего из числа их абонентов отправлялись в Молдавию и Египет.

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