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1 час назад

Субсидированные билеты до Сочи и Санкт-Петербурга запустили в Чите

Zab.ru

Прямым рейсом можно будет улететь до Санкт-Петербурга и Сочи по субсидированным билетам с 7 июня из Читы. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

Субсидированные билеты в Сочи и Санкт-Петербург запустили в Чите
Фото: Zab.ruZab.ru

«Рейсы будут выполняться 1 раз в неделю. В Сочи вылет по воскресеньям в 13:30, обратно – в субботу в 10:30. В Санкт-Петербург, также 1 раз в неделю – в среду вылет в 13:25, в обратном направлении по вторникам в 7:55. Время в пути составит 7-8 часов. Перевозки по всем направлениям будут выполняться на дальнемагистральных лайнерах Airbus A330-200», - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на все регулярные рейсы «АЙ ФЛАЙ» доступны к покупке на сайте авиакомпании, а также у агентов по продаже авиабилетов. Программа данных регулярных рейсов продлится до 27 сентября.

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