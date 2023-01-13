Субсидированные билеты в Сочи и Санкт-Петербург запустили в Чите

«Рейсы будут выполняться 1 раз в неделю. В Сочи вылет по воскресеньям в 13:30, обратно – в субботу в 10:30. В Санкт-Петербург, также 1 раз в неделю – в среду вылет в 13:25, в обратном направлении по вторникам в 7:55. Время в пути составит 7-8 часов. Перевозки по всем направлениям будут выполняться на дальнемагистральных лайнерах Airbus A330-200», - говорится в сообщении.