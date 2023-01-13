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1 час назад

Названы последствия длительных перелетов

Клопс.Ru

Полёты на дальние расстояния чреваты обострением тромбофлебита, а также обезвоживанием организма. Об этом сообщает научное издание Science Alert.

Названы последствия длительных перелетов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Крайне негативно перелёт влияет на состоянии вен. В самолёте человек вынужден долго сидеть, часто в неудобном положении. Пребывание в некомфортной позе вызывает сильную нагрузку на ноги, из-за этого происходит застой крови и замедление кровотока, что может привести к возникновению тромбоза. В группе риска — люди пожилого возраста, с ожирением, онкологией, генетической предрасположенностью, а также пассажиры, недавно перенёсшие операцию.

Среди возможных осложнений — обезвоживание организма. По словам экспертов, избежать пересыхания кожи и слизистой носоглотки можно, если пить больше воды.

Как пишет издание, изменение давления в кабине самолёта приводит к таким распространенным проблемам, как боли в ушах, головные боли, проблемы с кишечником, сонливость.

Эксперты отмечают, что космическое излучение, с которым сталкиваются пассажиры при длительном перелёте, способно увеличить риск развития рака и репродуктивных проблем.

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