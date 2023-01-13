СМИ: в Индии появился самый протяженный в мире круиз

Пароходный туристический круиз протяженностью 3,2 тыс. км по рекам Индии и Бангладеш запущен в пятницу в расположенном на берегу Ганга в Варанаси (штат Уттар-Прадеш).

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По сообщению газеты The Pioneer, в церемонии открытия речного круиза, считающегося самым протяженным в мире, участвовал по видеосвязи индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Начало самого длинного в мире речного круиза по пяти штатам Индии ознаменовал новую эру туризма в республике", - сказал глава правительства.

В путешествие по Гангу и 27 другим рекам Индии и Бангладеш отправились 33 туриста из Швейцарии на борту трехпалубного комфортабельного парохода MV Ganga Vilas. Круиз продлится 51 день и завершится в Дибругархе (штат Ассам).