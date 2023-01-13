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1 час назад

СМИ: по рекам Индии и Бангладеш запустили самый протяженный в мире круиз

ТАСС

Пароходный туристический круиз протяженностью 3,2 тыс. км по рекам Индии и Бангладеш запущен в пятницу в расположенном на берегу Ганга в Варанаси (штат Уттар-Прадеш).

СМИ: в Индии появился самый протяженный в мире круиз
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По сообщению газеты The Pioneer, в церемонии открытия речного круиза, считающегося самым протяженным в мире, участвовал по видеосвязи индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Начало самого длинного в мире речного круиза по пяти штатам Индии ознаменовал новую эру туризма в республике", - сказал глава правительства.

В путешествие по Гангу и 27 другим рекам Индии и Бангладеш отправились 33 туриста из Швейцарии на борту трехпалубного комфортабельного парохода MV Ganga Vilas. Круиз продлится 51 день и завершится в Дибругархе (штат Ассам).

Круизный маршрут был разработан с целью познакомить туристов с богатым культурным и историческим наследием Индии. В программу включено посещение 50 туристических центров, в том числе объектов Всемирного культурного наследия ООН, национальных парков и крупных городов, таких как Патна, Сахигандж, Калькутта, Гувахати и Дакка.

Новости путешествий,Нарендра Моди,ООН,
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