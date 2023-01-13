Киргизская авиакомпания начнет регулярные авиарейсы в Москву

"С 1 февраля 2023 года авиакомпания "Аэро номад эйрлайнс" планирует запустить регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Бишкек - Москва - Бишкек. Перелеты из аэропорта Манас в российский аэропорт Внуково будут осуществляться два раза в неделю, по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении.