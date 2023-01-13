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1 час назад

Киргизская авиакомпания с 1 февраля начнет регулярные авиарейсы в Москву

ТАСС

Киргизская авиакомпания "Аэро номад эйрлайнз" с 1 февраля начнет осуществлять регулярные авиарейсы в Москву. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании "Международный аэропорт Манас" (МАМ).

Киргизская авиакомпания начнет регулярные авиарейсы в Москву
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"С 1 февраля 2023 года авиакомпания "Аэро номад эйрлайнс" планирует запустить регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Бишкек - Москва - Бишкек. Перелеты из аэропорта Манас в российский аэропорт Внуково будут осуществляться два раза в неделю, по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Как заявили ТАСС в коммерческом отделе "Аэро номад эйрлайнз", с 10 февраля компания также планирует начать по пятницам регулярные рейсы из города Оша в Москву.

"Аэро номад эйрлайнз" создана в 2021 году. Парк авиакомпании состоит из трех самолетов А-320.

"Город Москва - новое направление для отечественной авиакомпании "Аэро номад эйрлайнс". На данный момент в столицу России выполняются рейсы авиакомпаниями "Авиа трафик", "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", - напомнили в пресс-службе МАМ.

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