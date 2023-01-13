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1 час назад

Росавиация попросила экипажи следить за выражениями при обслуживании пассажиров

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Росавиация потребовала от авиакомпаний отчитаться о культурном уровне и поведении пилотов и бортпроводников. Об этом сообщает «Коммерсант». Основанием для проверок чиновники называют жалобы пассажиров на ненормативную лексику, а также ролики в интернете, где пилоты якобы с нецензурными выражениями ищут кнопку отключения громкой связи. В отрасли это видео считают фейком. Одни перевозчики отмечают, что строго регламентируют даже тон голоса, с которым члены экипажа обращаются к пассажирам. Другие уверяют, что неформальные шутки пилотов вызывают овации в салоне. Сами пилоты подчеркивают, что технически забыть выключить микрофон нельзя, но казусы при связи с диспетчерами возможны.

Росавиация попросила экипажи следить за выражениями
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
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