Назвна причина отмены рейсов на турецкий горнолыжный курорт

Туроператор Coral Travel, который формировал туры на турецкий горнолыжный курорт Эрджиес в партнерстве с авиакомпанией Pegasus Airlines, пояснил редакции TourDom.ru, почему были сняты рейсы из Москвы в Кайсери.

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«Из-за потепления на курорте снега на склонах сейчас недостаточно, длинные и сложные трассы закрыты. Погодный фактор привел к снижению спроса», – сказал представитель компании.

Туроператор предлагает своим клиентам возврат или перебронь на другое направление. В то же время у туристов, желающих отдохнуть на курорте, есть возможность забронировать проживание, а билеты купить самостоятельно. Некоторые запрашивают отель с перелетом до Антальи, а оттуда летят на внутреннем рейсе.

Впрочем, по мнению специалистов, хотя горнолыжные курорты Турции, безусловно, имеют своего клиента, все же и раньше не были в топе бронирований. «Зимы там короткие и не особо снежные. В Эрджиесе нет леса, поэтому снег от пушек просто сдувает ветром, в январе часто бывают туманы или мокрый снег», – говорит Андрей Воскобойников (Travel Management).

Лидерами продаж в отсутствие доступных альпийских склонов сейчас являются российские курорты – горнолыжные центры Сочи, Шерегеш, Хибины, Приэльбрусье.

Зарубежная горнолыжка сейчас в принципе пользуется меньшим спросом, чем это было в доковидные времена, отмечают представители розницы.