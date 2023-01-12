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10 минут назад

Популярная курортная страна Азии случайно закрыла небо для самолетов

Lenta.ru

Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя ответственность за «случайное» закрытие неба над крупнейшим аэропортом популярной курортной страны Азии в Новый год. Об этом пишет филиппинская газета Inquirer.

Популярная курортная страна случайно закрыла небо для самолетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что в результате закрытия воздушного пространства местными властями десятки тысяч путешественников застряли в аэропорте Манилы имени Ниноя Акино 1 января. По данным издания, подобная ситуация произошла из-за отключения электроэнергии в воздушной гавани.

Генеральный директор CAAP Мануэль Тамайо (Manuel Tamayo) принес извинения пассажирам самолетов, пострадавшим из-за технического сбоя.

«От имени CAAP и Министерства транспорта Филиппин приносим искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и пострадал из-за этого обстоятельства», — заявил он.

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