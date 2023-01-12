Популярная курортная страна случайно закрыла небо для самолетов

Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) взяло на себя ответственность за «случайное» закрытие неба над крупнейшим аэропортом популярной курортной страны Азии в Новый год. Об этом пишет филиппинская газета Inquirer.
Отмечается, что в результате закрытия воздушного пространства местными властями десятки тысяч путешественников застряли в аэропорте Манилы имени Ниноя Акино 1 января. По данным издания, подобная ситуация произошла из-за отключения электроэнергии в воздушной гавани.
Генеральный директор CAAP Мануэль Тамайо (Manuel Tamayo) принес извинения пассажирам самолетов, пострадавшим из-за технического сбоя.
«От имени CAAP и Министерства транспорта Филиппин приносим искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и пострадал из-за этого обстоятельства», — заявил он.