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1 час назад

У россиян массово появилась новая привычка в путешествиях

Lenta.ru

Россияне стали реже планировать путешествия — крупный туроператор «Алеан» зафиксировал значительный рост спонтанных поездок среди соотечественников. О появлении новой массовой привычки туристов рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

У россиян массово появилась новая привычка в путешествиях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы отчетливо видим тенденцию стремительного уменьшения глубины бронирований. Люди в целом уходят от заранее планируемых трат к импульсивным покупкам. Туристы все больше предпочитают короткие поездки за впечатлениями и приключениями», — заявила коммерческий директор «Алеана» Оксана Булах.

Слова коллеги подтвердила директор Pegas Touristik Анна Подгорная, отметив, что тенденция распространяется в равной степени и на зарубежный отдых.

«Спонтанность — новый девиз потребительского спроса. Спрос на поездки с датой отправления через несколько дней превалирует над всем. Сегодня турист увидел тур — завтра полетел», — добавила она.

Новая тенденция, по мнению экспертов туррынка, в большей степени связана с боязнью туристов введения новых ограничительных мер по COVID-19.

«Два с половиной года кризиса планирования не прошли даром — наученные горьким опытом, туристы, с одной стороны, просто не решаются строить долгосрочные планы, а с другой, пользуются возможностью ездить, пока таковая имеется», — заключили в АТОР.

Новости путешествий,Анна Подгорная,Ассоциация туроператоров России,
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