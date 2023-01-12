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42 минуты назад

Tez Tour возобновит перелеты в Египет из России

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Tez Tour вновь начнет отправление россиян на курорты Египта. Авиаперелеты будут осуществляться на бортах компании Red Wings. Об этом сообщили в турагентстве.

Tez Tour возобновит перелеты в Египет из России
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января 2023 года. Отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх клиенты туроператора смогут на рейсах авиакомпании Red Wings», – сообщили в туроператоре.

Борты будут 5 раз в неделю вылетать из московских аэропортов Жуковский и Домодедово, а из Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга – раз в 10 дней.

До этого компания iFly отменила перелеты в Египет из России из-за ограничения полетов над Иорданией, передает РИА «Новости».

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