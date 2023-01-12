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9 минут назад

Туроператор Tez Tour возобновит полетную программу в Египет

TourDom

Туроператор TEZ TOUR сообщил редакции TourDom.ru, что возобновит полетную программу в Египет уже с 27 января. Компания планирует отправлять туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на рейсах а/к Red Wings. Вылеты из Москвы запланированы с частотой 5 дней в неделю из а/п Домодедово и Жуковский. Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.

Tez Tour возобновит полетную программу в Египет
Фото: tourdom.rutourdom.ru

С мая прошлого года TEZ TOUR отправлял туристов в Египет на рейсах iFly, но в декабре их пришлось отменить. Это произошло по нескольким причинам. Сначала Турция запретила использовать воздушное пространство самолетам с двойной регистрацией. Затем отказ поступил и от Иордании, через территорию которой перевозчик проложил альтернативный маршрут. Вариант с пролетом через Сирию не согласовала Росавиация.

Новости путешествий,Red Wings,Росавиация,
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