Tez Tour возобновит полетную программу в Египет

Туроператор TEZ TOUR сообщил редакции TourDom.ru, что возобновит полетную программу в Египет уже с 27 января. Компания планирует отправлять туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на рейсах а/к Red Wings. Вылеты из Москвы запланированы с частотой 5 дней в неделю из а/п Домодедово и Жуковский. Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.
С мая прошлого года TEZ TOUR отправлял туристов в Египет на рейсах iFly, но в декабре их пришлось отменить. Это произошло по нескольким причинам. Сначала Турция запретила использовать воздушное пространство самолетам с двойной регистрацией. Затем отказ поступил и от Иордании, через территорию которой перевозчик проложил альтернативный маршрут. Вариант с пролетом через Сирию не согласовала Росавиация.