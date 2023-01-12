Tez Tour возобновит полетную программу в Египет

Туроператор TEZ TOUR сообщил редакции TourDom.ru, что возобновит полетную программу в Египет уже с 27 января. Компания планирует отправлять туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на рейсах а/к Red Wings. Вылеты из Москвы запланированы с частотой 5 дней в неделю из а/п Домодедово и Жуковский. Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.