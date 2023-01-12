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1 час назад

Авиакомпания Armenian Airlines запустит рейсы из Еревана в четыре российских города

Inc-News

Полеты будут выполняться на воздушных лайнерах Airbus A321 с компоновкой на 220 кресел.

Armenian Airlines запустит рейсы из Еревана в четыре российских города
Фото: Inc-NewsInc-News

Новая армянская авиакомпания Armenian Airlines планирует запустить прямые рейсы из Ереван в четыре российских города. Перевозчик намерен летать в Москву (аэропорт "Шереметьево"), Сочи, Самару и Владикавказ.

Как уточняется, авиакомпания была образована в декабре прошлого года. Она ориентирована на развитие международной маршрутной сети, а также расширение модели стыковочных рейсов на базе программы полетов через Ереван.

При этом информации о том, когда именно Armenian Airlines начнет полеты в города России пока нет.

INC-News ранее писал, что авиакомпания IFly в рамках летнего расписания возобновит рейсы из Владивостока и Хабаровска на юг России.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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