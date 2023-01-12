Росавиация объявила отбор авиакомпаний на предоставление «антисанкционных» субсидий, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что субсидии будут выдаваться на выполнение внутренних полетов с ноября 2022 по март 2023 года. На эти цели в российском бюджете предусмотрено 25,3 млрд рублей.
Ранее в Росавиации рассказали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за новогодние праздники увеличился на 11,3% и превысил 2,26 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
Авиакомпании и аэропорты при работе учитывали погодные условия, которые наблюдались в различных регионах страны — «от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до аномальных низких температур».
Для нормальной работы были во время приняты меры по оптимизации, мобилизованы дополнительная техника и инженерный персонал.