Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
44 минуты назад

Росавиация объявила отбор авиакомпаний на предоставление "антисанкционных" субсидий

Газета.Ruиещё 2

Росавиация объявила отбор авиакомпаний на предоставление «антисанкционных» субсидий, сообщается на сайте ведомства.

Росавиация объявила отбор авиакомпаний на предоставление "антисанкционных" субсидий
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что субсидии будут выдаваться на выполнение внутренних полетов с ноября 2022 по март 2023 года. На эти цели в российском бюджете предусмотрено 25,3 млрд рублей.

Ранее в Росавиации рассказали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за новогодние праздники увеличился на 11,3% и превысил 2,26 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиакомпании и аэропорты при работе учитывали погодные условия, которые наблюдались в различных регионах страны — «от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до аномальных низких температур».

Для нормальной работы были во время приняты меры по оптимизации, мобилизованы дополнительная техника и инженерный персонал.

Новости путешествий,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители