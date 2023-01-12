«Дороже на 40%»: Куда россияне смогут отправиться в 2023 году

«Что касается зарубежных направлений, здесь другая ситуация, отели того же Египта цены не поднимают, но перевозка подорожала значительно, у нас сейчас дикая нехватка самолетов, которые могут летать за рубеж. И Турция, и Египет будут дороже, Турция выросла на 30-40%, Египет – на 15-20%. Раньше люди могли полететь в Грецию, на Кипр – конкуренты Турции, сейчас нет рейсов туда. Есть россияне, которые летают и на Мальдивы, и в Арабские Эмираты, но это другой ценовой сегмент, туда за 50 тысяч рублей на двоих на неделю, как в Египет, полететь невозможно», - заключил собеседник НСН.