«Дороже на 40%»: Куда россияне смогут отправиться в 2023 году

Алексан Мкртчян заявил в эфире НСН, что Сочи подорожает на 20%, как Петербург и Калининград, а вот Турция уже выросла в цене на 40%.
Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с НСН рассказал, что в 2023 году на фоне закрытой Европы и сложностей с авиасообщением цены на популярные среди россиян направления вырастут до 40%.
«Цены выше, чем в прошлом году, Крым – единственное направление, где цены на 40% ниже прошлогодних, это связано с тем, что полуостров оказался в географическом тупике. Сочи – это единственный сейчас открытый аэропорт на всем Черноморском побережье России, цены будут в Сочи выше на 15-20%, чем в прошлом году. Подорожает и Петербург, и Калининград в условиях закрытой Европы – также на 15-20%. Этим летом Европа вряд ли откроется для россиян», - объяснил он.
Самыми доступными зарубежными направлениями в этом году останутся Турция и Египет, но и здесь цены значительно подрастут из-за «нехватки самолетов», добавил Мкртчян.
«Что касается зарубежных направлений, здесь другая ситуация, отели того же Египта цены не поднимают, но перевозка подорожала значительно, у нас сейчас дикая нехватка самолетов, которые могут летать за рубеж. И Турция, и Египет будут дороже, Турция выросла на 30-40%, Египет – на 15-20%. Раньше люди могли полететь в Грецию, на Кипр – конкуренты Турции, сейчас нет рейсов туда. Есть россияне, которые летают и на Мальдивы, и в Арабские Эмираты, но это другой ценовой сегмент, туда за 50 тысяч рублей на двоих на неделю, как в Египет, полететь невозможно», - заключил собеседник НСН.
Он также заметил, что «слухи о второй волне мобилизации» негативно влияют на раннее бронирование – сейчас покупаются туры до конца марта, не начались даже массовые продажи майских праздников.
О сложностях с ранним бронированием сообщил и президент Союза туристических агентств Сергей Голов, который напомнил в беседе с НСН, что на цены в этом году влияет также увеличенная длительность полетов.
«С ранним бронированием тяжело, люди боятся бронировать заранее, бронируют буквально за неделю-две до вылета. У нас не такой большой выбор сейчас – Турция, Египет, открылся Таиланд, еще есть Арабские Эмираты. В этом году цены зависят от авиаперелета. Раньше мы летели в Турцию три часа, теперь летим четыре с половиной часа, становится дороже», - подытожил эксперт.