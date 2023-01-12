Эксперты назвали самый выгодный период для отдыха на курортах России

Эксперты Альянса туристических агентств (АТА) России назвали самый выгодный период для путешествий по России. Об этом сообщают "Известия".
Как отметил вице-президент общественной организации Алексан Мкртчян, во второй половине января спрос на путешествия значительно снижается. Это связано с тем, что большинство людей отдохнули в новогодние праздники и в ближайшее время в отпуск не собираются:
"Это понимают как туроператоры, так и отельеры, которые резко снижают цены, чтобы привлечь хоть кого-то — и держат их какое-то время, поскольку полученная за праздники выручка покрывает все убытки".
По сравнению с праздничными датами разница достигает 30%, а иногда и 50%, в зависимости от направления.
По данным издания, наиболее бюджетные путевки на отечественные горнолыжные курорты предлагаются на середину и конец января.
А вот в феврале стоимость аналогичных туров, например, на Шерегеш и Красную Поляну вырастает примерно в два раза.
Отправиться за границу также выгодней всего во второй половине января. Так, недельная путевка в Хургаду с вылетом 14 января и размещением в четырехзвездочном отеле обойдется на двоих в 72 тысячи рублей. Тот же тур, но с вылетом 11 февраля, будет стоить уже свыше 90 тысяч рублей.
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