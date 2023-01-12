Эксперты назвали самый выгодный период для отдыха на курортах России

Эксперты Альянса туристических агентств (АТА) России назвали самый выгодный период для путешествий по России. Об этом сообщают "Известия".

Фото: Unsplash Unsplash

Как отметил вице-президент общественной организации Алексан Мкртчян, во второй половине января спрос на путешествия значительно снижается. Это связано с тем, что большинство людей отдохнули в новогодние праздники и в ближайшее время в отпуск не собираются:

"Это понимают как туроператоры, так и отельеры, которые резко снижают цены, чтобы привлечь хоть кого-то — и держат их какое-то время, поскольку полученная за праздники выручка покрывает все убытки".

По сравнению с праздничными датами разница достигает 30%, а иногда и 50%, в зависимости от направления.

По данным издания, наиболее бюджетные путевки на отечественные горнолыжные курорты предлагаются на середину и конец января.

А вот в феврале стоимость аналогичных туров, например, на Шерегеш и Красную Поляну вырастает примерно в два раза.