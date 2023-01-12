Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году

Для встречи Нового года в Ялту прибыло порядка 64 тысяч путешественников.
По итогам прошедшего 2022 года Ялта признана самым востребованным крымским курортом среди российских туристов. Информацию об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
Отмечается, что в прошлом году отели, санатории и гостиницы Ялты приняли более 2,3 млн туристов из 6,5 млн гостей, которые отправились на отдых на курорты полуострова.
Павленко добавила, что несмотря на трудности в сфере логистики, для встречи Нового года в Ялту прибыло порядка 64 тысяч путешественников. Всего в период новогодних праздников республику посетили около 177 тысяч гостей.
Уточняется, что самые востребованные отели и гостиничные комплексы с круглогодичной инфраструктурой были заполнены от 80 до 90% благодаря грамотно выстроенной на объектах размещения ценовой политике.