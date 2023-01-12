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48 минут назад

Самым популярным курортом Крыма в 2022 году признана Ялта

runews24.ru

Для встречи Нового года в Ялту прибыло порядка 64 тысяч путешественников.

Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По итогам прошедшего 2022 года Ялта признана самым востребованным крымским курортом среди российских туристов. Информацию об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Отмечается, что в прошлом году отели, санатории и гостиницы Ялты приняли более 2,3 млн туристов из 6,5 млн гостей, которые отправились на отдых на курорты полуострова.

Павленко добавила, что несмотря на трудности в сфере логистики, для встречи Нового года в Ялту прибыло порядка 64 тысяч путешественников. Всего в период новогодних праздников республику посетили около 177 тысяч гостей.

Уточняется, что самые востребованные отели и гостиничные комплексы с круглогодичной инфраструктурой были заполнены от 80 до 90% благодаря грамотно выстроенной на объектах размещения ценовой политике.

Новости путешествий,Янина Павленко,
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