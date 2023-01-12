Назван самый популярный курорт Крыма в 2022 году

Для встречи Нового года в Ялту прибыло порядка 64 тысяч путешественников.

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По итогам прошедшего 2022 года Ялта признана самым востребованным крымским курортом среди российских туристов. Информацию об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Отмечается, что в прошлом году отели, санатории и гостиницы Ялты приняли более 2,3 млн туристов из 6,5 млн гостей, которые отправились на отдых на курорты полуострова.

Павленко добавила, что несмотря на трудности в сфере логистики, для встречи Нового года в Ялту прибыло порядка 64 тысяч путешественников. Всего в период новогодних праздников республику посетили около 177 тысяч гостей.