«Аврора» возобновила рейсы в Китай после трехлетнего перерыва

Российская авиакомпания «Аврора» возобновила регулярные рейсы в КНР из международного аэропорта Хабаровска в китайский город Харбин после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Отмечается, что полеты в Китай будут осуществляться перевозчиком раз в неделю, по понедельникам, в период с 6 февраля по 20 марта 2023 года на воздушном судне Airbus A319 вместимостью 128 кресел.

«В пути пассажиры проведут около часа 40 минут», — уточняется в сообщении.