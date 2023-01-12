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1 час назад

В Магаданском порту появится гавань для развития яхтенного туризма

РЖД-Партнер

Магаданская область получила инвестиционное обоснование на строительство гидротехнических сооружений и прочей инженерной инфраструктуры для морского туристического центра.

В Магаданском порту появится гавань для яхтенного туризма
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

«Речь не только о причальной стене, а также о системе водо-, тепло-, энергоснабжения, водоотведения. Модель самого проекта понятна, но важно отработать технические решения», – сказал губернатор региона Сергей Носов.

По его словам, региональному правительству предстоит на уровне ВЭБ.РФ, Минвостокразвития добиться концессионной поддержки предстоящей стройки.

Новости путешествий,Сергей Носов,Минвостокразвития,
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