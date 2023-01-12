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2 часа назад

Туристы побывали на Канарах и описали поездку фразой «отдых превратился в ад»

Lenta.ru

Четверо британских туристов побывали на Канарских островах и описали поездку фразой «отдых превратился в ад». Об этом пишет британский таблоид Express.

Отдых на Канарах британские туристы назвали «адом»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Казимеж Куровски (Kazimierz Kurowski) и Никола Куровска (Nicola Kurowska) из Англии вместе с друзьями Джоном (John) и Джоанн Уильямс (Joann Williams) заплатили три тысячи долларов за поездку на испанский остров Лансароте по системе «все включено», чтобы отпраздновать там Новый год. Туристы утверждают, что отдых на роскошном курорте вскоре обернулся для них кошмаром.

Спустя несколько дней нахождения в местном отеле Rio Playa Blanca все четверо путешественников слегли с сильным пищевым отравлением после очередного похода в ресторан.

«Джона в течение 15 часов мучала тошнота и диарея, — заявил Куровски. — А мне было ужасно плохо на протяжении полутора дней».

Мужчина пожаловался на грязь и отсутствие должной гигиены в отеле, а также отвратительное качество еды в ресторане.

«Мы приехали сюда для празднования Нового года, а в итоге весь отдых пролежали больные в постели», — добавил он.

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