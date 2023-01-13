«Аэрофлот» открыл продажу билетов на Сейшелы

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов из Шереметьево на Сейшельские острова на весенне-летний сезон. Полетная программа начнется 29 марта, следует из системы бронирования перевозчика.

Фото: TourDom TourDom

Прямые рейсы из Шереметьево на остров Маэ будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам. Согласно расписанию, отправление борта Airbus A330-300 назначено на 00:45 с прибытием в аэропорт островного государства в 11:25 по местному времени. Обратно самолет полетит в 13:25 и приземлится в России в 22:10. Дорога в одну сторону займет порядка 9 часов 40 минут.

Стоимость билетов на первые вылеты составит минимум 55,5 тыс. руб. с вылетом 29 марта и возвратом 12 апреля. В цене только ручная кладь весом до 10 кг, а за провоз багажа придется доплатить около 6 тыс. руб. Бизнес-класс на те же даты обойдется пассажиру почти в 365 тыс. руб.