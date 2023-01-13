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1 час назад

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на лето из Москвы на Сейшелы

TourDomиещё 1

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов из Шереметьево на Сейшельские острова на весенне-летний сезон. Полетная программа начнется 29 марта, следует из системы бронирования перевозчика.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на Сейшелы
Фото: TourDomTourDom

Прямые рейсы из Шереметьево на остров Маэ будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам. Согласно расписанию, отправление борта Airbus A330-300 назначено на 00:45 с прибытием в аэропорт островного государства в 11:25 по местному времени. Обратно самолет полетит в 13:25 и приземлится в России в 22:10. Дорога в одну сторону займет порядка 9 часов 40 минут.

Стоимость билетов на первые вылеты составит минимум 55,5 тыс. руб. с вылетом 29 марта и возвратом 12 апреля. В цене только ручная кладь весом до 10 кг, а за провоз багажа придется доплатить около 6 тыс. руб. Бизнес-класс на те же даты обойдется пассажиру почти в 365 тыс. руб.

Отметим, помимо «Аэрофлота» из Москвы на Сейшелы в весенне-летнем расписании также заявлены вылеты и у других авиакомпаний. Например, Qatar Airways предлагает транзитный маршрут через Доху, Emirates и Etihad Airways – через ОАЭ, а Ethiopian Airlines – через Аддис-Абебу. При отсутствии зарубежных банковских карт оформить места на рейсы иностранных перевозчиков можно воспользовавшись услугами билетных агентов, агрегаторов или непосредственно в розничных офисах авиакомпаний.

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