Горные курорты Сочи открыли продажи единого ски-пасса

Горные курорты Сочи начали продавать единые ски-пассы, благодаря которым гости смогут воспользоваться горнолыжными трассами курортов "Красная Поляна, "Роза Хутор" и турцентра ПАО "Газпром". Об этом ТАСС сообщили в кол-центрах этих трех курортов.

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"Единый ски-пасс начнет действие на всех трех курортах: горно-туристическом центре ПАО "Газпром", "Роза Хутор" и "Красная Поляна", - сообщили в кол-центрах.

Горнолыжникам и сноубордистам предоставят масштабную зону катания по единому билету - более 177 км трасс. Однако приобрести такой билет в режиме онлайн невозможно, продажи ведутся только непосредственно в кассах трех курортов.

Минувшим летом гости курортов горного кластера Сочи также смогли воспользоваться единым прогулочным билетом "Три курорта".