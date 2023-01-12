Горные курорты Сочи открыли продажи единого ски-пасса

Горные курорты Сочи начали продавать единые ски-пассы, благодаря которым гости смогут воспользоваться горнолыжными трассами курортов "Красная Поляна, "Роза Хутор" и турцентра ПАО "Газпром". Об этом ТАСС сообщили в кол-центрах этих трех курортов.
"Единый ски-пасс начнет действие на всех трех курортах: горно-туристическом центре ПАО "Газпром", "Роза Хутор" и "Красная Поляна", - сообщили в кол-центрах.
Горнолыжникам и сноубордистам предоставят масштабную зону катания по единому билету - более 177 км трасс. Однако приобрести такой билет в режиме онлайн невозможно, продажи ведутся только непосредственно в кассах трех курортов.
Минувшим летом гости курортов горного кластера Сочи также смогли воспользоваться единым прогулочным билетом "Три курорта".
Горный кластер Сочи включает курорты "Газпром Альпика", "Роза Хутор" и "Красная Поляна". На территории горно-туристического центра "Газпром" расположены два гостиничных комплекса: "Гранд Отель Поляна" 5* и высокогорный "Поляна 1389 Отель и Спа" 5*. Курорт "Красная Поляна" включает отели мировых брендов - Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard, M venpick, ibis Styles, Panorama by Mercure (1 428 номеров) и комплекс апартаментов (1 398 номеров), канатные дороги, кафе, рестораны, бары. "Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, здесь работают 19 отелей разной категории звездности.