Иран захотел упростить выдачу туристических виз россиянам

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о готовности Тегерана упростить выдачу индивидуальных туристических виз для россиян на взаимной основе. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

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По словам дипломата, посольство в настоящее время также занимается упрощением выдачи виз для групповых туристических поездок.

«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство», — указал посол.