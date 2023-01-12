Названы популярные города для зимних путешествий по России

«Калининград указали как оптимальное направление для зимних поездок 19 процентов респондентов, Санкт-Петербург и Великий Устюг — по 17 процентов. Еще 13 процентов назвали Сочи, девять процентов — Москву и восемь процентов — Казань. В первую десятку также вошли Сортавала (семь процентов), Мурманск (шесть процентов), Петрозаводск (три процента), Кировск (один процент)», — говорится в материалах опроса.