Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы в пятницу, 13 января, были отменены или отложены 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».
Отмечается, что во Внуково задержано восемь рейсов, вылеты еще двух отменены. В Шереметьево задержано отправление девяти самолетов, пять рейсов отменено.
В Домодедово тем временем задержаны 11 рейсов, пять рейсов отменено. Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов в столичных воздушных гаванях не называется.