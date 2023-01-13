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2 часа назад

Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Lenta.ruиещё 3

В аэропортах Москвы в пятницу, 13 января, были отменены или отложены 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что во Внуково задержано восемь рейсов, вылеты еще двух отменены. В Шереметьево задержано отправление девяти самолетов, пять рейсов отменено.

В Домодедово тем временем задержаны 11 рейсов, пять рейсов отменено. Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов в столичных воздушных гаванях не называется.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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