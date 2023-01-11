В сети перечислили «бесящие» в туристах на Бали привычки

Побывавшая на Бали путешественница из Австралии перечислила, что ее особенно «бесило» в туристах, толпами приезжающих в Индонезию каждый год. На публикацию девушки в сети обратило внимание издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам автора публикации, больше всего ее раздражало высокомерие людей, которые ходят по улицам. Она призвала путешественников, собирающихся отдохнуть на Бали, ходить по узким тропинкам и тротуарам, чтобы другим оставалось место. Кроме того, путешественница обратила внимание на невоспитанных туристов, которые не привыкли говорить «пожалуйста» и «спасибо».

«Эти слова бесплатные, если хотите знать», — отметила пользовательница.

Под публикацией девушки собралось много комментаторов, которые тоже отдыхали на Бали. Они заявили, что больше всего их раздражали другие иностранцы из-за грубости и невоспитанности.