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54 минуты назад

В сети перечислили «бесящие» в туристах на Бали привычки

Lenta.ru

Побывавшая на Бали путешественница из Австралии перечислила, что ее особенно «бесило» в туристах, толпами приезжающих в Индонезию каждый год. На публикацию девушки в сети обратило внимание издание Daily Mail.

В сети перечислили «бесящие» в туристах на Бали привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора публикации, больше всего ее раздражало высокомерие людей, которые ходят по улицам. Она призвала путешественников, собирающихся отдохнуть на Бали, ходить по узким тропинкам и тротуарам, чтобы другим оставалось место. Кроме того, путешественница обратила внимание на невоспитанных туристов, которые не привыкли говорить «пожалуйста» и «спасибо».

«Эти слова бесплатные, если хотите знать», — отметила пользовательница.

Под публикацией девушки собралось много комментаторов, которые тоже отдыхали на Бали. Они заявили, что больше всего их раздражали другие иностранцы из-за грубости и невоспитанности.

«Я не знаю, как прекрасные балийцы нас терпят», — написал один из них.

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