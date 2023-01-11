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1 час назад

Туроператоры рассказали, куда чаще всего россияне спонтанно уезжали на Новый год

Газета.Ru

Чаще всего жители России на новогодние праздники отправлялись в спонтанные поездки в Сочи, Кавказские Минеральные воды и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу национального туроператора «Алеан».

Туроператоры рассказали, куда чаще всего россияне спонтанно уезжали на Новый год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно статистике продаж туров на новогодние праздники, купленных с 20 декабря по 5 января, лидером среди самых популярных направлений для краткосрочных поездок с большим отрывом стал Большой Сочи, на долю которого пришлись 53% путевок.

Вторым по популярности оказались Кавминводы (14%), за ним Санкт-Петербург и Ленобласть (8%). Москва (4%) и Абхазия (3%) заняли четвертое и пятое место.

В прошлом году в этот топ входили Краснодарский край, Кавминводы, Крым, Подмосковье и Тюменская область.

Отмечается, что в этом году туристов было на 68% больше, чем в прошлом за аналогичный период.

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