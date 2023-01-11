Туроператоры объяснили повышение цен на путевки в Египет

За месяц стоимость отдыха в этой стране выросла более чем на 20%. В среднем поездка во второй половине января обойдётся в 93 тысячи 400 рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные портала Travelata.ru, по сравнению с началом декабря прошлого года рост составил 20,7%.
Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что такая динамика связана со снижением туристического потока и перелётами. Стоимость проживания в отелях Египта осталась на прежнем уровне.
«Это обычное сезонное изменение цены. Отели Египта не подорожали. Туроператоры ставят много рейсов. Чуть падает поток — количество рейсов уменьшается, и, естественно, билет дороже. По сути, мы видим цену удорожания только на перевозку. Я бы посоветовала людям, которые хотят лететь уже летом в Египет, приобретать путёвки сейчас. Это всё-таки дешевле будет на 15-30 процентов».
Осипова также перечила страны, которые пользуются популярностью у российских отдыхающих в текущем сезоне.
«У нас сейчас лидируют Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Куба и Турция. У нас туристы копят деньги на отдых примерно в течение года, понимая, что уже цены такие. На Турцию цены поднялись именно на проживание в отеле, но там обвал лиры был — подорожал бензин, подорожали продукты питания. Всё это отражается на стоимости отдыха».
Ранее стало известно, что Таиланд планирует с июня ввести туристический сбор в размере 9 долларов. Налог не будет касаться иностранцев, которые имеют разрешение на работу.Как сообщил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан, инициативу планируется реализовать в июне. По его словам, собранные средства пойдут на поддержку путешественников, пострадавших в происшествиях, а также развитие туристических направлений.