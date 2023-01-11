Туроператоры объяснили повышение цен на путевки в Египет

«У нас сейчас лидируют Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Куба и Турция. У нас туристы копят деньги на отдых примерно в течение года, понимая, что уже цены такие. На Турцию цены поднялись именно на проживание в отеле, но там обвал лиры был — подорожал бензин, подорожали продукты питания. Всё это отражается на стоимости отдыха».