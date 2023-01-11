Japan Airlines предложила отказаться от питания в самолете

Авиакомпания Japan Airlines (JAl) предложила пассажирам отказаться от питания в самолете, чтобы сократить количество пищевых отходов после полетов и благодаря этому помочь детям в развивающихся странах. Об этом сообщает Daily Star.

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Так, Japan Airlines уже добавила функцию отказа от питания на сайте компании при регистрации на рейс:

"Воспользуйтесь этой услугой, если хотите хорошо отдохнуть и выспаться в самолете или помочь нам сократить количество пищевых отходов".

Они также рассказали, что авиакомпании выбрасывают в год около шести миллионов тонн отходов, 2-0 процентов из которых приходятся на продукты питания и напитки.

А деньги за каждого человека, пропустившего прием пищи, будут направлены на программы школьного питания для детей в развивающихся странах.