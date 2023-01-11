Эксперт по туризму рассказал о выгодном отдыхе в Египте

Рост цен на туры в Египет более чем на 20% объясняется повышенным спросом на данное направление в новогодние праздники, сейчас стоимость отдыха в стране остается стабильной. Об этом эксперт по туризму Николай Мельник рассказал изданию «Вечерняя Москва».

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По его словам, сейчас отдых в Египте весьма выгоден для россиян. Стоимость путевки на семь дней составляет 68 тысяч рублей. В эту цену включен авиаперелет из Москвы и проживание в четырехзвездочном отеле с системой «все включено». Мельник отметил, что к 17-18 января ценник на аналогичное предложение снизится до 59 тысяч рублей.

При этом эксперт посоветовал отдыхать в Египте весной или осенью — в это время там комфортная погода и теплое море. Зимой море в Египте прохладное, а летом в стране слишком жарко, добавил Мельник. Он также подчеркнул, что для российских туристов при въезде в страну никакие ограничения не предусмотрены.