Отель в Таиланде потребовал у туристов из России оплату наличными

Туристка, отдыхающая в Таиланде, сообщила редакции TourDom.ru, что в одном из 4* отелей на Самуи у нее отказывались принимать оплату картами UnionPay отечественного Газпромбанка и MasterCard турецкого Deniz Bank. Сотрудник гостиницы потребовал оплату наличными.

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«Причина – наши российские паспорта, – говорит Ирина. – Оказалось, что такова политика отеля в отношении граждан РФ».

Проживание в гостинице россияне бронировали 9 января лично, на ресепшен.

«Наши паспорта брали, но о том, что мы не сможем расплатиться картой, не предупредили».

Когда 10-го числа туристы прибыли в отель, менеджер объяснил, что по решению собственников оплату у граждан России берут только наличными.

«Пластик турецкого банка сначала тоже отказывались принимать. Попросили даже показать паспорт гражданина Турции. У нас его, конечно, нет, – говорит Ирина. – Сотрудник разрешил оплату картой Deniz Bank лишь после долгих эмоциональных переговоров».

По словам россиянки, позже менеджер извинился перед гостями. В качестве бонуса детскую кроватку в номер поставили бесплатно.

«Но факт остается фактом: у туристов с российскими паспортами никакие карты, даже выпущенные за пределами РФ, здесь не принимают».

Впрочем, Ирина отметила в целом доброжелательное отношение к ним со стороны персонала и окружающих: «Никакого негатива не было, все очень хорошо».

Она рассказала, что отдыхает в Таиланде с семьей уже 3 недели и за это время впервые столкнулась с дискриминацией из-за российского гражданства. «Это для нас уже четвертый отель в стране. До этого успешно расплачивались картой отечественных (UnionPay) или турецких банков. Буквально везде, кроме разве что магазина Uniqlo».