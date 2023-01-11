Еще одна арабская страна возобновит прямые рейсы с Россией

Еще одна арабская страна, Кувейт, планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что первой запускает прямые рейсы кувейтская авиакомпания Jazeera Airways. Летать по маршруту Эль-Кувейт — Москва самолеты начнут с 2 февраля четыре раза в неделю. На маршруте планируется задействовать Airbus A320-200 вместимостью 174 кресла в эконом-классе. Время в пути составит около пяти часов.

Так, рейсы из международного аэропорта Кувейта в Домодедово будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Время отправления из арабской страны — в 18:40, прибытие в Москву — в 23:45. Обратный вылет из Домодедово назначен на 00:30, прилет в Кувейт — в 5:35.