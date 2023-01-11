Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Еще одна арабская страна возобновит прямые рейсы с Россией

Lenta.ru

Еще одна арабская страна, Кувейт, планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией с февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Еще одна арабская страна возобновит прямые рейсы с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что первой запускает прямые рейсы кувейтская авиакомпания Jazeera Airways. Летать по маршруту Эль-Кувейт — Москва самолеты начнут с 2 февраля четыре раза в неделю. На маршруте планируется задействовать Airbus A320-200 вместимостью 174 кресла в эконом-классе. Время в пути составит около пяти часов.

Так, рейсы из международного аэропорта Кувейта в Домодедово будут выполняться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Время отправления из арабской страны — в 18:40, прибытие в Москву — в 23:45. Обратный вылет из Домодедово назначен на 00:30, прилет в Кувейт — в 5:35.

Ранее российским туристам назвали страны, которые полностью отменили коронавирусные ограничения на въезд. Среди азиатских стран и государств Ближнего Востока, не предъявляющих ковидные требования для туристов, — Афганистан, Монголия, Вьетнам, Оман, Йемен, Кувейт и Саудовская Аравия.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители