РЖД запустят литературный туристический поезд «Вкус эпохи»

«Литературный турпоезд «Вкус эпохи» полюбился путешественникам в прошлом году, поэтому в марте он вновь проедет по маршруту Москва - Елец - Лев Толстой - Липецк - Москва. В этот раз при разработке экскурсионной программы уделили отдельное внимание биографии Ивана Бунина, который провел несколько лет в Ельце. Поезд отправится с Павелецкого вокзала Москвы 24 марта в 22:25 и вернется 26 марта в 9:40», - говорится в сообщении.