РЖД запустят литературный туристический поезд «Вкус эпохи»

С 24 марта 2023 года литературный туристический поезд «Вкус эпохи» снова начнет курсировать по маршруту Москва - Елец - Лев Толстой - Липецк - Москва, сообщается в Telegram-канале ОАО «РЖД».
«Литературный турпоезд «Вкус эпохи» полюбился путешественникам в прошлом году, поэтому в марте он вновь проедет по маршруту Москва - Елец - Лев Толстой - Липецк - Москва. В этот раз при разработке экскурсионной программы уделили отдельное внимание биографии Ивана Бунина, который провел несколько лет в Ельце. Поезд отправится с Павелецкого вокзала Москвы 24 марта в 22:25 и вернется 26 марта в 9:40», - говорится в сообщении.
Отмечается, что формат путешествия представляет собой «отель на колесах»: днем - экскурсии, ночь - в пути в вагонах СВ и купе с душем, кондиционерами и биотуалетами. Также в составе поезда предусмотрен вагон-ресторан.
Как уточняется, купить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам», задав на странице поиска маршрут следования «Москва Павелецкая - Москва Павелецкая Туристическая».
В компании добавили, что пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу сами или оформить отдельные экскурсии в пути у проводников.