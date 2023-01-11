Цены на новогодний отдых в Петербурге взлетели на 15 %

Отдых в новогодний сезон в Северной столице подорожал на 15 %. При этом эксперты отмечают, что отельерам не удалось нарастить доходы из-за увеличения затрат.

«В новогоднюю ночь и пиковые даты цена номера находилась на уровне от 6300 до 6700 руб., но, например, в Рождество суточное размещение стоило около 4750 руб.», – говорится в сообщении Hotel Advisors.

Аналитики добавили, что пик загрузки пришелся на 3 и 4 января, пишет издание «Ведомости». Санкт-Петербург». В новогоднюю ночь загрузка гостиниц составила 64 %. По сравнению с прошлым новогодним сезоном это на 10 % больше.

Участники рынка, которые работают в сегменте «три звезды», добавили, что в среднем за номер туристы в праздничные дни платили 3,5 тыс. – 4 тыс. рублей. В гостинице «четыре звезды» стоимость оплаты варьировалась от 4 тыс. – до 5 тыс. рублей. При этом заработать отельерам не удалось из-за роста затрат. Эксперты считают, что данная ситуация приведет к тому, что бизнесмены будут экономить на ремонте гостиниц.