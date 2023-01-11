Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Цены на новогодний отдых в Петербурге взлетели на 15 %

РИА "ФедералПресс"

Отдых в новогодний сезон в Северной столице подорожал на 15 %. При этом эксперты отмечают, что отельерам не удалось нарастить доходы из-за увеличения затрат.

Цены на новогодний отдых в Петербурге взлетели на 15 %
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В новогоднюю ночь и пиковые даты цена номера находилась на уровне от 6300 до 6700 руб., но, например, в Рождество суточное размещение стоило около 4750 руб.», – говорится в сообщении Hotel Advisors.

Аналитики добавили, что пик загрузки пришелся на 3 и 4 января, пишет издание «Ведомости». Санкт-Петербург». В новогоднюю ночь загрузка гостиниц составила 64 %. По сравнению с прошлым новогодним сезоном это на 10 % больше.

Участники рынка, которые работают в сегменте «три звезды», добавили, что в среднем за номер туристы в праздничные дни платили 3,5 тыс. – 4 тыс. рублей. В гостинице «четыре звезды» стоимость оплаты варьировалась от 4 тыс. – до 5 тыс. рублей. При этом заработать отельерам не удалось из-за роста затрат. Эксперты считают, что данная ситуация приведет к тому, что бизнесмены будут экономить на ремонте гостиниц.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители