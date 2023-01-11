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25 минут назад

Россиян предупредили о повышении цен на путевки в Китай

Lenta.ru

Директор туристической компании «Дороги мира» из Владивостока Анна Филимонова предупредила отечественных туристов о повышении стоимости отдыха в Китае. Ее слова приводит «Федерал Пресс».

Россиян предупредили о повышении цен на путевки в Китай
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам эксперта, ранее путешествия в приграничный Китай пользовались популярностью у россиян из-за низких цен на туры, однако теперь ситуация может измениться.

«Накануне мы с коллегами просчитывали стоимость путевок в Суйфэньхэ, как мы думаем, цены будут начинаться от девяти тысяч рублей, — рассказала она. — Ранее Китай был популярен, потому что путевки стоили по пять тысяч рублей, сейчас ситуация другая. Не все будут готовы отправиться семьей на несколько дней в Поднебесную за такую цену».

Филимонова подчеркнула, что повышение стоимости связано с подорожанием бензина и с изменением цен на транспортные сборы. При этом специалист отметила, что многие соотечественники находятся в ожидании новостей об открытии продаж туров по популярному азиатскому направлению.

Ранее стало известно, что Россия и Китай готовы как можно скорее восстановить взаимные поездки граждан и активизировать культурно-гуманитарные обмен. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Пекин стремится «непрерывно углублять всесторонне стратегическое взаимодействие» с Москвой.

Новости путешествий,Анна Филимонова,
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