Россиян предупредили о повышении цен на путевки в Китай

«Накануне мы с коллегами просчитывали стоимость путевок в Суйфэньхэ, как мы думаем, цены будут начинаться от девяти тысяч рублей, — рассказала она. — Ранее Китай был популярен, потому что путевки стоили по пять тысяч рублей, сейчас ситуация другая. Не все будут готовы отправиться семьей на несколько дней в Поднебесную за такую цену».