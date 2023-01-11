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52 минуты назад

Туту.ру: в январе россияне поедут в Москву и Санкт-Петербург

Мария Каткова

Аналитики выявили самые популярные направления для путешествий на поезде в январе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Туту.ру".

Выяснилось, куда поедут россияне в январе на поезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большинство россиян планируют путешествия внутри страны. Так, самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург. В эти города поедут жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Нижнего Новгорода и Симферополя.

Также среди наиболее популярных городов для поездок оказались Екатеринбург, Краснодар, Сочи, Новосибирск и Тюмень. У туристов пользуются популярностью поездки между городами на юге страны.

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