Россияне пожаловалась на враждебное отношение пограничников в Финляндии

Посетившая Финляндию семейная пара россиян пожаловалась на враждебное отношение пограничников, потребовавших от них как можно скорее покинуть страну. История соотечественников приводится в Telegram-канале издания TourDom.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В конце новогодних каникул отечественные туристы прилетели из Подгорицы в Хельсинки транзитом через Стамбул. Далее путешественники должны были отправиться домой на личном автомобиле, который дожидался отдыхающих на парковке.

По словам туристов, перелет со стыковкой был долгим и утомительным, поэтому они не хотели садиться усталыми за руль и планировали переночевать в столице Финляндии. При прохождении контроля в международном аэропорту Вантаа они сообщили об этом финскому пограничнику, однако он отказал им в просьбе.

«Сотрудник общался довольно враждебно. Он категорически сказал, что мы должны выехать из Финляндии не позднее семи утра через любой из погранпунктов на границе с Россией, иначе у нас будут проблемы с визой, — высказалась россиянка. — На все возражения, что мы устали после долгой дороги, и прочие доводы ответил, что это значения не имеет».

Женщина отметила, что рисковать визой они не стали и прямиком из аэропорта отправились на российско-финскую границу.