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58 минут назад

Посетившие Финляндию россияне пожаловалась на враждебное отношение пограничников

Lenta.ru

Посетившая Финляндию семейная пара россиян пожаловалась на враждебное отношение пограничников, потребовавших от них как можно скорее покинуть страну. История соотечественников приводится в Telegram-канале издания TourDom.

Россияне пожаловалась на враждебное отношение пограничников в Финляндии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В конце новогодних каникул отечественные туристы прилетели из Подгорицы в Хельсинки транзитом через Стамбул. Далее путешественники должны были отправиться домой на личном автомобиле, который дожидался отдыхающих на парковке.

По словам туристов, перелет со стыковкой был долгим и утомительным, поэтому они не хотели садиться усталыми за руль и планировали переночевать в столице Финляндии. При прохождении контроля в международном аэропорту Вантаа они сообщили об этом финскому пограничнику, однако он отказал им в просьбе.

«Сотрудник общался довольно враждебно. Он категорически сказал, что мы должны выехать из Финляндии не позднее семи утра через любой из погранпунктов на границе с Россией, иначе у нас будут проблемы с визой, — высказалась россиянка. — На все возражения, что мы устали после долгой дороги, и прочие доводы ответил, что это значения не имеет».

Женщина отметила, что рисковать визой они не стали и прямиком из аэропорта отправились на российско-финскую границу.

Ранее в декабре на границе Финляндии отказались пропускать двух россиянок, которые направлялись к мужьям в Европу. Одна из путешественниц поделилась, что ехала в Швецию, а ее попутчица — в Испанию. Они предоставили финским пограничникам все необходимые бумаги, однако после долгих совещаний их все-таки сняли с автобуса.

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