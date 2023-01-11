Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек в 2022 году

"Крымский полуостров щедро одарен природными богатствами. Это делает его наиболее комфортным для жизни, привлекательным для отдыха и туризма. В республике создано семь особо охраняемых природных территорий федерального значения и 194 - регионального значения. В их числе - широко известные не только в Крыму, но и далеко за его пределами Ялтинский горно-лесной заповедник, Опукский заповедник, Казантипский заповедник. За 2022 год их посетили более 300 тыс. человек", - написал Константинов.