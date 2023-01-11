Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек в 2022 году

Особо охраняемые природные территории Крыма в 2022 году посетили более 300 тыс. человек, сообщил в среду в своем Telegram-канале председатель парламента республики Владимир Константинов по случаю Дня заповедников и национальных парков.
"Крымский полуостров щедро одарен природными богатствами. Это делает его наиболее комфортным для жизни, привлекательным для отдыха и туризма. В республике создано семь особо охраняемых природных территорий федерального значения и 194 - регионального значения. В их числе - широко известные не только в Крыму, но и далеко за его пределами Ялтинский горно-лесной заповедник, Опукский заповедник, Казантипский заповедник. За 2022 год их посетили более 300 тыс. человек", - написал Константинов.
Он отметил, что с каждым годом число посетителей крымских лесов будет расти.
"При этом мы приложим все усилия для того, чтобы сохранить природу, не допустить небрежного отношения к ней. Не сомневаюсь, что вместе с сотрудниками профильных организаций, неравнодушными крымчанами мы сможем достичь этой цели", - добавил Константинов.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что "крымские заповедники - национальное достояние России".
"Важным направлением работы по защите и сохранению природных богатств является создание особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ). В 2022 году было создано три таких территории - две в Симферопольском и одна в Сакском районе. Всего в Крыму 194 ООПТ", - написал он в своем Telegram-канале.
Правительство РФ 30 ноября 2019 года создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Заповедный Крым". Согласно распоряжению, организация осуществляет охрану государственных природных заповедников Казантипский, Опукский, Ялтинский горно-лесной и Лебяжьи острова, а также государственных природных заказников федерального значения Каркинитский и Малое филлофорное поле в целях сохранения биологического разнообразия в них, развития туризма и проведения научных исследований.