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45 минут назад

Заповедники Крыма в 2022 году посетили более 300 тыс. человек

ТАССиещё 1

Особо охраняемые природные территории Крыма в 2022 году посетили более 300 тыс. человек, сообщил в среду в своем Telegram-канале председатель парламента республики Владимир Константинов по случаю Дня заповедников и национальных парков.

Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек в 2022 году
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Крымский полуостров щедро одарен природными богатствами. Это делает его наиболее комфортным для жизни, привлекательным для отдыха и туризма. В республике создано семь особо охраняемых природных территорий федерального значения и 194 - регионального значения. В их числе - широко известные не только в Крыму, но и далеко за его пределами Ялтинский горно-лесной заповедник, Опукский заповедник, Казантипский заповедник. За 2022 год их посетили более 300 тыс. человек", - написал Константинов.

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Он отметил, что с каждым годом число посетителей крымских лесов будет расти.

"При этом мы приложим все усилия для того, чтобы сохранить природу, не допустить небрежного отношения к ней. Не сомневаюсь, что вместе с сотрудниками профильных организаций, неравнодушными крымчанами мы сможем достичь этой цели", - добавил Константинов.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что "крымские заповедники - национальное достояние России".

"Важным направлением работы по защите и сохранению природных богатств является создание особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ). В 2022 году было создано три таких территории - две в Симферопольском и одна в Сакском районе. Всего в Крыму 194 ООПТ", - написал он в своем Telegram-канале.

Правительство РФ 30 ноября 2019 года создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Заповедный Крым". Согласно распоряжению, организация осуществляет охрану государственных природных заповедников Казантипский, Опукский, Ялтинский горно-лесной и Лебяжьи острова, а также государственных природных заказников федерального значения Каркинитский и Малое филлофорное поле в целях сохранения биологического разнообразия в них, развития туризма и проведения научных исследований.

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